Nadia Toffa, nuovo post social carico di buon umore: "Ogni tanto è piacevole farsi carini per se stessi"

"Ciao bella gente! Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio. Vi abbraccio fortissimo". Con queste parole, a corredo di uno scatto pubblicato sui social e che la ritrae per le strade di Milano, Nadia Toffa ha salutato le tantissime persone che le hanno dimostrato affetto e vicinanza, anche sul web. Pensando a se stessa come mai prima d'ora. "Adesso riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica" aveva detto durante una recente uscita pubblica, in occasione di una sfilata di costumi a Bologna.