Miss Italia, ospite Gessica Notaro: "Torno con nuova energia"

"Cosa vedo allo specchio? Una donna forte piena di voglia di vivere": nonostante il volto sfigurato dall'acido Gessica Notaro appare sorridente e incanta con i suoi occhi e con il suo carisma. In gara dieci anni fa a Salsomaggiore con il titolo di Miss Romagna, oggi torna a Miss Italia come ambasciatrice contro la violenza sulle donne. "Invito a denunciare anche se per me non c'è stata tutela. Nessuno mi ha difeso. Avrei dovuto farlo da sola scappando dalla mia città", dice oggi, alla luce di quello che è successo con il suo ex fidanzato Jorge Edson Tavares. Durante la serata finale, oltre a raccontare la sua storia, Gessica ha anche cantato il suo brano inedito "Gracias a la Vida", che ha ottenuto una standing ovation finale dal pubblico presente in sala.