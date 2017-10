Miss Italia, il ritorno a casa di Alice Rachele Arlanch

Ritorno a casa in Trentino per la neo-reginetta di bellezza Alice Rachele Arlanch, vincitrice di Miss Italia 2017. La 21enne è stata accolta trionfalmente nella frazione di Arlanch del comune di Vallarsa (Trento) - dove vive - a bordo di una jeep d'epoca dei vigili del fuoco, per i quali è stata volontaria per sei anni. Ricevuta dal sindaco Massimo Plazzer, Alice Rachele ha posato per alcune foto con il coro montanaro locale e si è poi cimentata in alcune danze tipiche del luogo. Alla festa per il ritorno di Alice Rachele Arlanch era presente anche Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia.