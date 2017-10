Miss Italia 2017, l ironia corre su Twitter: Già non mi ricordo più chi ha vinto

La finale di Miss Italia 2017, che ha incoronato la bella 21enne Alice Rachele Arlanch, è stata molto commentata su Twitter, tra approvazioni del verdetto e utenti delusi per l'eliminazione della loro ragazza preferita. In molti, tuttavia, si sono abbandonati all'ironia: molto quotate le battute sul paesino di soli 14 abitanti da cui viene Alice Rachele, nonché sul nome della stessa miss. "Ricapitolando: Alice Sabatini nel 2015, Rachele Risaliti nel 2016, Alice Rachele Arlanch nel 2017. #Fantasia", cinguetta un ragazzo. C'è chi anche sottolinea la durata dell'evento: "Iniziano in costume, finiscono in pigiama". E un utente chiosa: "Già non mi ricordo più chi ha vinto".