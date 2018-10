Marina Berlusconi tra le 25 donne più influenti della tv mondiale

Il magazine americano The Hollywood Reporter ha scelto Marina Berlusconi come una delle 25 donne più potenti nel settore della televisione e dell'entertainment. La rivista, considerata la "Bibbia" di Hollywood, ha pubblicato la versione 2018 della sua annuale lista che premia le donne manager più influenti e più innovatrici del mondo dei media e che “stanno cambiando a livello globale il modo di guardare la tv”. "La più grande sfida per il futuro è quella di rimanere competitivi in un mercato che sta radicalmente cambiando”, ha dichiarato Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, alla rivista americana. Nella lista ci sono anche Rebecca Campbell, presidente di Walt Disney EMEA, Delphine Ernotte Cunci, presidente e Ceo di France Televisions, alcune delle più importanti manager di aziende come Apple, Netflix e Amazon, e un’altra italiana, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta.