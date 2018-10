Maria De Filippi sfodera il suo "talent" per il tennis

Leggings neri, t-shirt rossa e scarpe da ginnastica. Maria De Filippi abbandona tacchi e abiti da conduttrice per sfoggiare il suo look sportivo e la sua grinta da tennista. La presentatrice sfodera il suo fisico in perfetta forma e si destreggia con racchetta e pallina sul campo rosso del Foro Italico a Roma durante il weekend Tennis & Friends dedicato allo sport e alla beneficenza. Una due giorni organizzata in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma per la prevenzione e la cura della tiroide, che si è presto trasformato in un vero e proprio raduno vip.