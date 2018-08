Maria De Filippi, fisico perfetto per la regina della tv in vacanza

Sul numero in edicola mercoledì 8 agosto, "Chi" pubblica in esclusiva le immagini di Maria De Filippi mentre è in vacanza con il figlio Gabriele e gli amici. La conduttrice si riposa facendo sport, mostrando un fisico perfetto, frutto di una serrata disciplina alimentare. La conduttrice ha da poco registrato alcune puntate di "C'è posta per te", "Tú sí que vales", in attesa della partenza di "Temptation Island Vip" che inizierà le riprese già a fine agosto. Proprio in quei giorni, il 28 agosto, suo marito, Maurizio Costanzo, compirà 80 anni.