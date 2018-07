Tra una registrazione e l'altra di "Temptation Island", Maria De Filippi si gode il meritato riposo a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Le vacanze vere le farà in famiglia, nel suo buen retiro, ma come mostra il settimanale "Chi" che le dedica la cover, la regina della tv intanto sfodera un fisico mozzafiato in piscina con un bikini colorato e poi fa lunghe passeggiate a cavallo in riva al mare con Filippo Bisciglia.