Cocktail di lancio per la linea di gioielli Rockyourmind, brand creato dalle designer fiorentine Giulia e Federica Faggi. Molti gli ospiti presenti presso lo showroom di via Durini a Milano: da Ana Laura Ribas a Cristina De Pin, da Gaia Bermani Amaral a Guendalina Canessa che ormai fa copia fissa con l'amica ed ex gieffina Margherita Zanatta, e poi arina Graziani, Barbara Snellenburg e molti altri.