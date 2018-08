Mara Maionchi nonna sprint al mare: "Con i nipotini non dico le parolacce"

Una Mara Maionchi inedita sir racconta in esclusiva al settimanale "Spy". Come anticipa Tgcom24 eccola in versione nonna dei tre nipotini Niccolò (6 anni), Mirtilla (3) e Margherita (7 mesi). La più temuta giudice di talent show svela il lato più tenero. "Non sono una nonna speciale - racconta - lavoro tanto e spesso, per cause di forza maggiore, sono assente. Le vacanze estive a Forte dei Marmi sono una bella occasione per stare in famiglia tutti insieme". Con i nipotini è buona e accondiscendente: "Non sono dura con loro perché non sono responsabile della loro educazione. Anzi, sono una nonna che tende ad accontentarli abbastanza. La formazione spetta ai genitori, non mi piacciono quei nonni che mettono troppo bocca sulle scelte altrui. Le parolacce? Con loro mi trattengo".