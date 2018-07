Luca Zingaretti e Luisa Ranieri tra sorrisi e relax: vacanze d amore per il Commissario Montalbano

Sorridenti, rilassati e...innamorati. "Love is in the Air!!!" dice la didascalia dello scatto social che ritrae insieme Luca Zingaretti e la bella moglie Luisa Ranieri, in vacanza alle Egadi. E di amore nell'aria sembra davvero essercene tanto in questa estate per la coppia. L'attrice posta un serie di immagini, da Pantelleria a Sorrento e aggiorna i fan sui suoi spostamenti estivi insieme all'amato Montalbano.