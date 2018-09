Lory Del Santo compie 60 anni: "Voglia di resistere ed esistere"

"Il dolore per la solitudine, la voglia di resistere ed esistere, la ricerca di qualcuno che ancora ci voglia amare". Nel giorno del suo 60esimo compleanno Lory Del Santo affida a un messaggio su Instagram, postando la foto del cane del figlio Loren, i suoi pensieri. Una vita altalenante tra dolori, come la perdita di due figli, e grandi gioie. Dopo la scomparsa del figlio 19enne, che si è tolto la vita un mese fa, ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: "Sarà una forma di terapia, un modo per non chiudersi nel dolore", ha detto.