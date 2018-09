Loren Del Santo, l album dei ricordi della mamma Lory

Era bellissimo Loren Del Santo. Amava lo sport e non si separava mai dal suo adorato cane. Dai social riemergono le foto del ragazzo che a 19 anni si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale, come ha raccontato la mamma Lory Del Santo. Un album dei ricordi in cui Loren appare sorridente, allegro, circondato da belle ragazze e con la macchina fotografica al collo: aveva la passione della fotografia, come il fratello Devin che gli è sempre stato vicino a Miami dove vivevano ormai da anni.