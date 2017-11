Laura Cremaschi, sideboob da infarto per la Bonas

Vacanze esplosive per Laura Cremaschi, la Bonas di "Avanti un altro", che da Ibiza non smette un giorno di regalare scatti mozzafiato ai suoi follower. Single e felice, Laura sa come godersi la vita: eccola in barca, con un costume intero sapientemente aperto sul fianco per mostrare il seno perfetto, e poi sul Flyboard in volo sopra il mare con il lato B in bella vista. Scorci roventi che incendiano i social e le fantasie dei suoi fan, come dimostrano i migliaia di like ricevuti e i tantissimi complimenti che piovono quotidianamente sul suo profilo Instagram.