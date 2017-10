Laura Cremaschi, la Bonas di Avanti un altro allena... le ciapet

Durante l'estate Laura Cremaschi ha sfoggiato un lato B da applausi, ma prima di tornare nello studio di "Avanti un altro" la Bonas ha voluto perfezionare le sue 'ciapet' con alcuni esercizi. "Giornata di buoni propositi... Le ciapet... è ora di rimettersi in forma" ha commentato su Instagram in diretta dalla palestra. La showgirl anche quest'anno vuole mantenere lo scettro di Bonas, ma sa bene che senza sforzi i risultati non arrivano. Quindi via con squat, pesi e corse in salita per affrontare la nuova stagione televisiva in splendida forma.