Kim Kardashian è completamente nuda e coperta di polvere dorata

Provocante e bellissima, come sempre. Kim Kardashian prova nuovamente a mandare in tilt la Rete con uno scatto e un video su Instagram stories ad alto tasso erotico: completamente nuda e coperta solo di brillantina dorata. La sexy e conturbante star dei reality show si è spogliata per promuovere la sua nuova collezione di make-up, dopo aver lanciato solo la scorsa settimana le sue fragranze KKW, esaurite in nemmeno sei giorni. Una vera magnate dei cosmetici, coperta d'oro in tutti i sensi e che a breve darà il benvenuto al terzo bebè (da madre surrogata, ndr) con il marito Kanye West!