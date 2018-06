Jennifer Aniston e Courteney Cox, mini reunion del cast di "Friends" a un evento benefico

Jennifer Aniston e Courteney Cox, due delle star della celebre serie tv "Friends", si sono ritrovate a Malibù, in occasione dell'evento benefico "Our Majestic Oceans". Le due attrici sono da sempre legate da un'amicizia particolare a tal punto che, alcuni tabloid esteri, hanno ipotizzato la presenza della Aniston come damigella d'onore alle nozze che la Cox ha in programma col musicista Johnny McDaid. Organizzato da un'associazione che si occupa della tutela dell’ambiente marino e degli oceani, l'evento ha visto la partecipazione anche di numerosi volti noti, tra cui il rapper Snoop Dogg, Barbara Streisand e Cindy Crawford.