Il primo saluto social di Nadia Toffa dopo il malore: "Sono stata travolta dalla vostra energia, grazie"

Sorridente e in forma: appare così, con il segno della vittoria che contraddistinse anche la sua prima foto dal letto d'ospedale, Nadia Toffa, dopo il malore che l'ha messa ko qualche settimana fa. Nella sua prima apparizione sui social network, Twitter, Facebook e Instagram, dopo tanto silenzio forzato per via della convalescenza, la iena ringrazia per il supporto ricevuto durante la malattia e fa una promessa: racconterà tutto nella puntata della domenica de "Le Iene". "Sono stata letteralmente inondata dalla vostra energia positiva - ha scritto Nadia ai suoi fan - che contraccambio con ogni singolo respiro di questi giorni. Stasera a #leiene cercherò di raccontarvi cosa mi è successo nelle ultime assurde 2 settimane della mia vita. Voglio provare a ringraziarvi uno ad uno!"