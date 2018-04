I naufraghi dell Isola protagonisti dell ultima puntata del Maurizio Costanzo Show

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' andato in onda il sesto e ultimo appuntamento di stagione del "Maurizio Costanzo Show". Il talk di Maurizio Costanzo ha avuto come ospite il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. Ma sul palco sono stati protagonisti anche l’attore Nino Formicola, neo vincitore dell'"Isola dei famosi", il cantautore Ermal Meta, gli attori comici Andrea Pucci e Gabriella Germani, Stefano De Martino, l’attore Paolo Conticini, Francesca Cipriani, Alessandro Greco e infine Vittorio Martello e Giannina Biondini che hanno raccontato il loro amore nato in terza età.