Dopo aver infiammato l'estate social con una doccia in topless, Heidi Klum è tornata al lavoro. L'ex angelo di Victoria's Secret si è presentata a Los Angeles in splendida forma con un tailleur animalier maculato sul red carpet della nuova puntata di "America's got talent 12", di cui è giudice per il secondo anno consecutivo. Il vestito fa parte della collezione Esmara, da lei firmata.