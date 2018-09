Gracia De Torres si è sposata in Andalusia e al settimanale "Nuovo" mostra in esclusiva l'album di nozze. La sexy ex naufraga ha detto "sì" al giocatore di basket Daniele Sandri. All'"Isola dei Famosi" aveva fatto perdere la testa con il suo lato B, adesso eccola sognante e commossa tutta di bianco vestita. Per il matrimonio ha scelto lo stile gipsy. E presto ci sarà una grande festa anche in Italia.