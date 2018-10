clicca per guardare tutte le foto della gallery

Bella come la mamma, luminosa come il nome che porta. Gracia de "Il Segreto" presenta a "Grand Hotel" la figlia Lucia. "L'ho chiamata così - spiega l'attrice Carmen Canivell - perché il nome viene dal latino lux, che significa luce, il suo arrivo ha illuminato la mia vita". L'attrice ha un'altra figlia di 5 anni: "Il mio compagno è svenuto come Hipolito ne Il Segreto quando è nata... Ho sempre sognato una famiglia numerosa".