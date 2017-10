Gillian Anderson e David Duchovny in ginocchio contro Trump: continua la protesta delle star

Dal campo di football al palcoscenico e adesso anche sul set. Continua la protesta delle star dello spettacolo, che nel corso del weekend e nei giorni successivi si sono inginocchiate in segno di protesta contro le ingiustizie razziali e contro le politiche di Trump. Dopo Stevie Wonder e Pharrell Williams, direttamente dal set dell'undicesima stagione di X Files gli agenti Scully e Mulder, ovvero Gillian Anderson e David Duchovny, si sono fatti scattare una foto in cui si inchinano sulle ginocchia a braccetto, proprio come i giocatori della NFL. E lo stesso ha fatto John Legend sul palco di un suo concerto e l'attrice Uzo Aduba...