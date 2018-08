Vacanze estive nel segno del relax per Gerry Scotti, dopo quelle in moto con un gruppo di amici centauri. Con cappellino e barba sfatta, il conduttore è stato pizzicato da "Chi" a Saint-Tropez in barca con la compagna Gabriella Perino. A settembre tornerà protagonista in televisione tra "Caduta libera" e "Tu si que vales".