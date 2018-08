Francesca Del Taglia di "Uomini e Donne" e il post-parto, il suo fisico provato sui social

"Ho voluto pubblicare questa foto perché è bene che tutti sappiano cos’è davvero un post parto". L’ex corteggiatrice di "Uomini e donne" Francesca Del Taglia è diventata mamma per la seconda volta. Dopo l'arrivo del piccolo Zeno, nato dalla relazione con Eugenio Colombo, la ragazza ha condiviso dal suo account Instagram uno scatto molto intimo dove mostra il suo fisico provato dopo il parto. E ha lanciato un lungo messaggio dedicato a tutte le donne che devono affrontare la gravidanza: "Siamo troppo abituate a vedere super donne perfette già dal giorno del parto, ma la verità non è questa, la verità è che ti senti distrutta, per il dolore, per la stanchezza, sia emotivamente che fisicamente. Ti senti intrappolata in un corpo che non è il tuo".