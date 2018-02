Festival di Sanremo, i big in gara sul red carpet

Prima della partenza ufficiale del Festival di Sanremo fissato per martedì 6 febbraio è andato in scena il red carpet. Nell'attesa di vederli sul palco, davanti al Teatro Ariston hanno sfilato i 20 Campioni scelti da Claudio Baglioni per la prima edizione sotto la sua guida. In totale 45 concorrenti tra solisti, cinque band (Decibel, Elio e le Storie Tese, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale e The Kolors), quattro coppie (Diodato e Roy Paci, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e un trio (Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico).