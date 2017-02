8 di 14 Ansa

Festival di Sanremo 2017, i "meno" delle prime due serate

KEANU REEVES - In perfetta continuità con il passato, le ospitate degli attori stranieri sembrano passerelle dovute ma poco sentite. Il fascino di Keanu resta inalterato, ma tra l'abito non proprio calzante a pennello, il capello unticcio e la scarpa scamosciata, è parso passare di lì per caso. Per dare un senso alla sua ospitata ha dovuto imbracciare un basso e portare un po' di rock all'Ariston