Eva Longoria, "pigra" domenica per una sexy neo-mamma

Il piccolo Santiago Enrique, Santi come lo chiama lei, è nato due mesi fa, il 19 giugno e per Eva Longoria, 43 anni, da allora, le domeniche sono sempre più... pigre. L'ex star di "Desperate Housewives" condivide su Instagram un tenero scatto mentre tiene in braccio il bebè avuto con il marito José Antonio Baston, su una poltrona: "Lazy Kinda Sunday", "Pigra domenica con il bambino" scrive l'attrice, che non potrebbe essere più bella e sexy dopo il parto: il seno prosperoso da neo-mamma e il volto sereno e rilassato. Pochi giorni fa il ritorno su un red carpet per la presentazione di "Dog Days", un film di Ken Marino in cui la Longoria recita accanto a Nina Dobrev, Vanessa Hudgens e Finn Wolfhard. Poi il ritorno alla sua nuova vita da mamma...