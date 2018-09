Emmy 2018, va in scena la reunion tra "Fonzie" e "Richie Cunnigham"

Per gli amanti di "Happy Days", quella della consegna degli Emmy, gli Oscar della televisione, è stata una serata davvero speciale. Non solo Henry Winkler ha vinto per la prima volta nella sua carriera l'ambita statuetta, ma il mitico "Fonzie" ha anche ritrovato il compagno di un tempo, quel "Richie Cunnigham" all'epoca interpretato da Ron Howard, poi diventato uno dei registi di maggior successo. I due si sono trovati in platea e hanno festeggiato postando una foto insieme sul profilo Twitter di Winkler, con il commento "Compagni agli Emmy". Post che Howard ha ritwittato aggiungendo "La vittoria del mio amico è così meritata e grande! Bravo"