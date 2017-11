Elizabeth Hurley micina sexy su Instagram

Estate felina per Liz Hurley, che tra un ciak e l'altro della serie tv "The Royals" trova il tempo di fare le fusa ai suoi follower di Instagram. In versione ghepardata o tenera gattina, Liz sa come acchiappare like e far sognare gli uomini. A 52 anni compiuti, l'attrice sfoggia infatti un fisico da ragazzina e può permettersi senza paura micro-bikini e topless che mandano in tilt i social. Tanti ammiratori alla corte della Regina Helena Henstridge (personaggio che interpreta in "The Royals"), ma lei ha già scelto il suo prediletto. Si tratta del musicista e produttore canadese David Foster, con cui ha trascorso le vacanze in Italia.