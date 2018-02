Cristiano Malgioglio, fuga a Cuba con lato B in bella vista

Reduce dal successo al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio si è concesso una breve vacanza nella sua Cuba. Il settimanale "Diva e Donna" lo ha pizzicato in spiaggia, tra tuffi e onde. Il paroliere per la prima volta si mette "a nudo" e mostra il lato B. All'Havana l'artista è di casa: "Ho tanti amici, scrittori e artisti, a cui cucino la mia pasta al pesto, lì vivono anche i miei due cani che ora hanno 15 anni, quando sono in Italia me li faccio passare al telefono una volta la settimana e ci parlo".