Brigitte Nielsen, in super forma dopo la nascita di Frida

Brigitte Nielsen, che è diventata mamma per la quinta volta della piccola Frida il 22 giugno, è già in splendida forma. L'attrice, 55 anni, ha postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram dopo il parto, mostrandosi rilassata tra una posa con il marito Mattia Dessi e un incontro con Laura Pausini. A proposito della nascita della figlia, la Nielsen si era raccontata così al magazine "People": "Quando ho incontrato Mattia abbiamo deciso insieme di congelare gli ovuli per il nostro futuro insieme". E dopo dieci anni di tentativi e fecondazioni in vitro, ecco Frida. "Bisogna essere realistici. È una strada lunga, costa parecchi soldi e le possibilità di rimanere incinte così sono bassissime. Ma non c'è niente di sbagliato nel voler avere un bambino, che tu abbia 20 anni, 30, 40 o, come nel mio caso, 50 anni".