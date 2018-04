Bill Cosby a processo, attrice in topless gli si lancia contro

Si chiama Nicolle Rochelle, 38 anni, la donna a seno nudo che si è lanciata contro Bill Cosby all'ingresso del tribunale di Norristown in Pennsylvania. La Rochelle, già apparsa in alcuni episodi de "I Robinson" girati tra il 1990 e il 1992 e anche in serie come "Law & Order" e "NYPD Blue", aveva scritto sul suo corpo i nomi delle donne che hanno accusato Cosby negli anni, intorno alla grande scritta rossa "Women's lives matter", la vita delle donne conta. Fermata dalla polizia prima che potesse raggiungere l'attore, è stata poi rilasciata. L'occasione della protesta è stata la presenza di "papà Robinson" al processo, ripreso dopo un anno, in cui Cosby è imputato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di Andrea Constand, 44 anni, ex giocatrice di basket della Temple University di Philadelphia. L'atleta sarebbe stata drogata con un barbiturico e molestata da Cosby 14 anni fa, nel 2004, quando lui era membro del consiglio di amministrazione dell’ateneo.