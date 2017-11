Beppe Convertini e la mostra fotografica con i profughi siriani

Beppe Converini mette in mostra la sua ultima missione umanitaria per Terre Des Hommes. Dopo l'esperienza nel centro profughi Siriano a Zarqa con i bambini rimasti orfani dopo la guerra civile, l'attore ha deciso di mostrare le foto più belle, che lo ritraggono nei vari monti della missione che aveva come tema l'educazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e le attività ludiche con grande attenzione al problema delle spose bambine. Il 20 novembre alle 18.30, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, la mostra fotografica "Si riaccendono i colori della pace" verrà inaugurata al Palazzo Ducale di Martina Franca (sino al 03/12) e toccherà altre città tra cui Roma, Milano e Padova.