Bella Thorne, l ex stellina Disney è incinta... o almeno sembra

Ha compiuto 20 anni da poche settimane ed è appena apparsa completamente nuda sulle pagine di GQ, ma guardando i suoi Instagram Stories di pochi giorni fa si scopre all'improvviso che Bella Thorne è incinta, anzi incintissima. O forse no? L'ex stellina della Disney, la CeCe Jones di "A tutto ritmo" in realtà sta facendo prove di gravidanza davanti allo specchio con un pallone nella pancia. E come futura mammina sembra proprio perfetta. Qualche anno ancora e il finto pancione potrebbe diventare reale!