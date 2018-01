Barbara d Urso, vacanze esotiche a Beirut tra mare e musei

Per iniziare al meglio il 2018 Barbara d'Urso ha scelto il Libano. In attesa di tornare alla conduzione di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live", dall'8 gennaio, la presentatrice sta trascorrendo qualche giorno di relax a Beirut. Via social documenta la sua vacanza all'insegna della cultura, con visite ai musei di arte antica e agli spettacoli dedicati alle danze trradizionali del Paese. Carmelita non poteva però farsi mancare una capatina anche sul lungomare ed eccola affacciata sulla terrazza, mentre si gode la meravigliosa vista sul Mediterraneo.