Ormai è ufficiale: Barbara d'Urso torna a vestire i panni della Dottoressa Giò. E' la stessa presentatrice a mostrare in esclusiva sul suo Instagram stories le prime foto che la vedono al lavoro sul set. L'instancabile Barbarella dopo aver chiuso con grandissimo successo i suoi gioielli "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live" e non ultimo il "Grande Fratello 15" lavorerà tutta l'estate per le riprese della fortunatissima serie Tv.