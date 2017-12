Barbara d Urso, pausa dalla tv: eccola radiosa a Venezia

Weekend all'insegna del relax e del divertimento per Barbara d'Urso che ha approfittato della pausa natalizia dei suoi programmi pomeridiani e domenicali per una fuga a Venezia. A rivelarlo è la stessa conduttrice sul suo profilo Instagram e attraverso le Stories social. Rilassata, sorridente e come sempre bellissima la d'Urso ha navigato tra i canali della splendida città lagunare su un motoscafo insieme ad amici...In attesa di tornare in televisione l'8 gennaio.