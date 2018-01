Asia Valente, bionda sexy di "Saranno Isolani"

"Partecipo per provare un'esperienza completamente diversa e lontana dal mondo della movida". Asia Valente, la modella 21enne milanese che si sta giocando il tutto per tutto nel cast di "Saranno Isolani" per un posto all'Isola dei Famosi ha le idee chiare. Social influencer, i locali sono il suo habitat naturale. Fanatica della bellezza in tutte le sue forme, si autoproclama "esteta della vita". Solare, spensierata, consapevole della sua avvenenza, come mostrano queste foto. Ce la farà a sbarcare in Honduras?