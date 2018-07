Ariel Winter, lato B in bella mostra su Instagram

Ariel Winter, giovane attrice americana conosciuta per il ruolo di Alex Dunphy nella serie televisiva "Modern Family", ha deliziato i suoi quasi 4 milioni di follower su Instagram con uno scatto particolarmente hot. Sdraiata su un asciugamano bianco, ecco in bella mostra il suo lato B da urlo. La Winter d'altronde non è nuova a scatti di questo genere e, oltre ad apparire in foto sexy sui social, ha già posato senza veli per le copertine di alcuni magazine.