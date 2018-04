Anna Tatangelo e Gigi D Alessio al Maurizio Costanzo Show : Le storie d amore non si cancellano

Al "Maurizio Costanzo Show" Anna Tatangelo, ospite del talk, e Gigi D'Alessio, si sono parlati in collegamento telefonico. La coppia si è messa a nudo, parlando pubblicamente della storia dopo la rottura. Anna ha sottolineato: "Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita... Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all'epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo". Al telefono D’Alessio ha replicato: "Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano... Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue".