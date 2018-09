Alessia Marcuzzi torna a "Le Iene", le foto amarcord su Instagram

Alessia Marcuzzi trova un modo spiritoso per confermare sul suo profilo Instagram il ritorno a "Le Iene". Con foto amarcord di un vecchio calendario di "Maxim". Divisa d'ordinanza: camicia inamidata, cravattino di raso e completo nero e colleghi "dell'epoca" al fianco come Marco Berry, Enrico Lucci, Sabrina Nobile, Victoria Cabello, Luca e Paolo e tutte le Iene di allora. Dal 2000 al 2005, infatti, Alessia ha guidato la trasmissione con grande successo al fianco proprio di Luca e Paolo. Le immagini sono accompagnate da un cuoricino e da una didascalia che non lascia dubbi: "Back home". Al suo fianco, in questa ritrovata avventura, ci saranno Nicola Savino e la Gialappa's, una volta a settimana il martedì, mentre la puntata della domenica sarà affidata a Nadia Toffa e agli altri inviati della trasmissione.