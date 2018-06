Alessia Mancini, da Non è la Rai e Striscia all Isola dei Famosi : i 40 anni della showgirl romana

Nata il 25 giugno 1978, Alessia Mancini spegne 40 candeline. Showgirl, ballerina, conduttrice ma anche attrice, debutta sul piccolo schermo nel 1994 con il programma cult "Non è la Rai". Da settembre 1997 a maggio 1998 è, insieme alla bionda Marina Graziani, la velina mora di "Striscia la Notizia". Nel 1999 poi affianca Gerry Scotti in "Passaparola", quiz tv che le darà grande popolarità. Nell'estate del 2001 è co-conduttrice di "Facce da quiz", ancora su Canale 5, insieme a Gigi Sabani e Ellen Hidding. Partecipa poi alla miniserie tv "Gian Burrasca" e presenzia in numerosi altri show come conduttrice.



Nel 2005 la prima esperienza nei reality: la Mancini è una concorrente della seconda edizione de "La talpa". Nel 2006 e 2007 è inviata nella trasmissione di Rete 4 "Stranamore", condotta da Emanuela Folliero. Nel 2007 debutta nel cinema con il film "Natale in crociera", a fianco di Christian De Sica, Michelle Hunziker e Nancy Brilli. Dal 2011, come alternativa alla carriera televisiva, intraprende anche l'attività di wedding planner . Nel 2018 quindi torna in televisione: è una delle naufraghe della tredicesima edizione de "L'isola dei Famosi". Sul piano sentimentale è felicemente realizzata: dal 2003 è sposata con Flavio Montrucchio, vincitore del "Grande Fratello 2", con il quale costituisce una delle coppie più consolidate dello showbiz e da cui ha avuto due figli, Mya e Orlando.