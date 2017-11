Continua la lunga estate di Alessia Macari, ex vincitrice del Grande Fratello Vip e 'Ciociara' di "Avanti un altro", che si sta godendo gli ultimi bagni di sole in Calabria. Gite in barca, tintarella e bikini strabordanti per la sua dolce vita insieme al compagno Oliver Kragl, calciatore del Crotone. Mentre lui gioca, lei fa il tifo via social, regalando selfie da far perdere la testa.