Aida Nizar ci "casca" di nuovo, rieccola in una fontana romana: stavolta in Piazza Navona

Non le è bastata la multa di 450 euro presa poche settimane fa per essersi tuffata nella Fontana di Trevi, Aida Nizar l'ha rifatto. Stavolta l'ex concorrente spagnola del Grande Fratello Vip ha fatto il bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona, con perfetta noncuranza e senza alcun rispetto del valore artistico dell'opera del Bernini. Al grido di "Adoro mi vida, l'Italia me ama" l'eccentrica ex gieffina si è fatta naturalmente anche filmare e il video, condiviso sui social, è subito diventato virale. Inevitabili i commenti critici e polemici della maggior parte degli utenti. I teatrini da reality di questa "rumorosa" signora un po' troppo narcisista ed egocentrica hanno cominciato a stancare tutti...