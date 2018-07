Addio ad Adrian Cronauer, dj interpretato da Robin Williams in "Good Morning Vietnam"

Il suo "Gooooooood Morning, Vietnam!" ha segnato un'epoca della storia americana. E' morto Adrian Cronaur, il conduttore radiofonico famoso per iniziare le trasmissioni con questo slogan (durante la guerra nel Sud Est Asiatico). E' stato reso celebre dal film del 1987 "Good Morning Vietnam", interpretato dal compianto Robin Williams. Aveva 79 anni. "Adrian era espansivo e alla mano. Amava gli uomini e le donne in uniforme di tutto il mondo e ha sempre trovato il tempo di impegnarsi personalmente per loro", ha sottolineato la famiglia in una nota.