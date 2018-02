A C è Posta per Te ospiti Ermal Meta e Fabrizio Moro

In prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con Maria de Filippi e "C'è Posta per Te". Nella puntata in onda sabato 17 febbraio tanta carne al fuoco. Oltre alle storie delle persone comuni, tra tentativi di riappacificazione e di conquistare un amore perduto, alcune sorprese. A partire dalla presenza in studio della coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro, freschi trionfatori alla 68° edizione del Festival di Sanremo con "Non mi avete fatto niente". Ma non solo i due cantautori: per la prima volta insieme in tv saranno ospiti di Maria anche gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci, uniti sul set cinematografico e nella vita.