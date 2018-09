"Verissimo", una partenza con il botto: più di 2 milioni di spettatori e quasi 20% di share

Ottimo esordio per la nuova stagione di "Verissimo". Il talk show condotto da Silvia Toffanin che ha aperto la stagione con una serie di interviste in esclusiva, ha registrato 2.083.000 spettatori totali, con una share del 19.40% sbaragliando ogni concorrenza. Per il talk del sabato pomeriggio di Canale 5 si sono registrati picchi del 22.40%. La prima puntata ha visto numerosissimi ospiti di prestigio, da Irina Shayk ad Al Bano passando per Simona Ventura, Daniele Bossari e Filippa Lagerback, Christian De Sica e Massimo Boldi, Irama.



Per la trasmissione successo anche sul piano social: nella classifica dei programmi più discussi sui social nella giornata di sabato, #Verissimo si è piazzato al primo posto. Inoltre, ha generato nel corso della settimana oltre 11 milioni di interazioni su Instagram