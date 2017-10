"Tu si que vales", secondo appuntamento con lo show che premia il talento

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Secondo appuntamento con "Tu Si Que Vales", lo show che premia il talento, sabato 7 ottobre in prima serata su Canale 5. Sul palco ancora grandi talenti di qualsiasi nazionalità, pronti a mettersi in gioco con l’intento di mostrare il proprio valore artistico e creativo con le più disparate specialità. Al timone dello show Belén Rodriguez con Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria quattro assi della Tv: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Mara Venier a capo della giuria popolare.