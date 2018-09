"Tu si que Vales", riparte lo show del sabato sera

Sabato 29 settembre, al via in prima serata su Canale 5 il primo appuntamento della 5° edizione di "Tu si que Vales". A giudicare le performance, i giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi che, muniti di una bacchetta magica che scandisce il tempo a disposizione per le esibizioni, sono pronti a farsi emozioanare dagli artisti in gara.



Accanto a talenti indiscussi si affianca, come di consueto, un circuito di gara parallelo: l’imperdibile e divertentissima "Scuderia Scotti" che premia gli artisti più "incompresi", ma molto divertenti e ironici. A rappresentare la giuria popolare - formata da cento votanti presenti in studio che con le loro preferenze possono radicalmente cambiare le sorti dei protagonisti in gara - una piacevole novità: Iva Zanicchi. In studio a condurre lo show e introdurre i numeri per la seconda volta consecutiva torna il trio formato dalla bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez e da due grandi sportivi: Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara.